Про це написав відомий ізраїльський історик Юваль Ной Харари в своїй статті, переклад якої можна прочитати на #Буквах.

“Люди повинні довіряти науці, довіряти державним органам влади і ЗМІ. За останні кілька років безвідповідальні політики навмисно підірвали цю довіру. Тепер ці самі безвідповідальні політики можуть піддатися спокусі й піти по шляху авторитаризму (під приводом боротьби з коронавірусом – ред.), стверджуючи, що ви просто не можете довіряти громадськості в тому, що вона чинить правильно”, – написав Харари.

Історик вважає, що для того, щоб досягти такого рівня співпраці, необхідний певний рівень довіри.

Під час пандемії коронавыруса, підкреслив Харары, суспільства повинні зробити вибір на користь наукових знань і знайти в собі сили відновити довіру один до одного.