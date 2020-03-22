Людство переживає глобальну кризу. Мабуть, найбільшу кризу нашого покоління. Рішення, які люди й уряди прийматимуть в найближчі кілька тижнів, ймовірно, вплинуть на те, як буде формуватися світ в наступні роки. Ці рішення вплинуть не тільки на наші системи охорони здоров'я, а й на нашу економіку, політику і культуру. Ми повинні діяти швидко і рішуче, а також враховувати наслідки наших дій в довгостроковій перспективі. Зважуючи альтернативні рішення, ми повинні керуватися і тим, як подолати безпосередню загрозу, так і тим, в якому світі ми будемо жити після "шторму".

Про це написав у статті для Financial Times ізраїльський історик, автор бестселерів про історію людства та футуристичних передбачень Юваль Ной Харарі. #Букви публікують повний переклад статті.

Так, шторм пройде, людство виживе, більшість з нас все ще будуть живі, але ми будемо жити в іншому світі. Багато короткострокових надзвичайних заходів стануть частиною звичного життя. Такою є природа надзвичайних ситуацій. Й це прискорює історичні процеси. Рішення, на які у звичайний час витрачаються роки, сьогодні приймаються моментально. Вводяться в експлуатацію незрілі й навіть небезпечні технології, тому що бездіяльність обійдеться занадто дорого. Цілі країни опинилися “морськими свинками” в глобальному соціальному експерименті. Що відбувається, коли всі працюють з дому і спілкуються тільки на відстані. Що відбувається, коли цілі школи та університети проводять заняття в інтернеті. У спокійні часи уряди, підприємства й заклади освіти ніколи б не пішли на такі зміни. Але сьогодні — не спокійні часи.

У цей кризовий час перед нами два шляхи. Перший — це вибір між тоталітарним стеженням і розширенням прав і можливостей громадян. Другий — вибір між ізоляцією за національним принципом і глобальною солідарністю.

“Підшкірне” стеження

Щоб зупинити епідемію, все населення має керуватися певними принципами. Цього можна досягти двома способами. Один полягає в тому, що уряд контролює людей і карає порушників. Сьогодні, вперше в історії людства, технології дозволяють контролювати всіх і постійно. П’ятдесят років тому навіть в КДБ не могли стежити за 240 млн радянських громадян 24 години на добу. При цьому і радянські спецслужби не могли бути повністю впевненими, що вся зібрана інформація обробляється ефективно. КДБ покладався на людських агентів і аналітиків, і вони просто не могли змусити кожного агента стежити за кожним громадянином. Але тепер уряди можуть покладатися на всюдисущі датчики й потужні алгоритми, а не на приставів з плоті й крові.

Під час боротьби з епідемією коронавірусу кілька урядів вже впровадили нові інструменти стеження. Найбільш помітні зміни — у Китаї. Ретельно відстежуючи смартфони людей, використовуючи сотні мільйонів камер, які розпізнають обличчя і зобов’язують людей перевіряти й повідомляти про температуру свого тіла і стан здоров’я, китайська влада може не тільки швидко виявляти потенційних носіїв коронавірусу, але і відстежувати їх пересування й ідентифікувати тих, хто вступав з ними в контакт. Існують також і мобільні додатки, які попереджають громадян, що поряд перебувають інфіковані люди.

Однак використання таких технологій не обмежується Східною Азією. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху нещодавно уповноважив Агентство безпеки Ізраїлю розгорнути програму спостереження, використовуючи технології, які зазвичай призначені для боротьби з терористами, для відстеження осіб, інфікованих коронавірусом. Коли відповідний парламентський підкомітет відмовився санкціонувати цю міру, Нетаньяху затвердив її “надзвичайним указом”.

Вам може здатися, що в цьому немає нічого нового. Але, в останні роки й уряди, і корпорації використовують все складніші технології для відстеження, моніторингу та маніпулювання людьми. Проте, якщо ми не будемо обережні, епідемія, може стати точкою неповернення. Не тільки тому, що це може нормалізувати розгортання засобів масового стеження в країнах, які досі не вдавалися до таких методів, але навіть здебільшого тому, що це ознаменує різкий перехід від прихованого стеження до явного і тотального. Досі, коли ваш палець торкався екрану смартфона і клікав на посилання, уряд хотів знати, на що саме натискає ваш палець. Але з появою коронавірусу фокус інтересу зміщується. Тепер уряд хоче знати температуру вашого пальця і кров’яний тиск під його шкірою.

“Екстрений” пудинг

Одна з проблем, що ніхто не знає, як саме за нами стежать і невідомо чим це може обернутися в майбутньому. Технологія відеоспостереження розвивається з шаленою швидкістю, і те, що 10 років тому здавалося науковою фантастикою, сьогодні — застаріла інформація. Гіпотетично, розглянемо такий собі уряд, який вимагає, щоб кожен громадянин мав біометричний браслет. Цей браслет, уявімо, контролює температуру тіла і частоту серцевих скорочень 24 години на добу. Отримані дані накопичуються й аналізуються урядовими алгоритмами. Алгоритми знатимуть, що ви хворі ще до того, як ви самі дізнаєтесь про це. Також вони будуть знати, де ви були, і з ким зустрічалися. Ланцюг поширення інфекції може бути різко скорочено, а сама інфекція і зовсім — зупинена. Така система може зупинити епідемію протягом декількох днів. Звучить заманливо, чи не так?

Недоліком є, звичайно, те, що це додасть легітимність жахливій системі тотального стеження. Якщо ви знаєте, наприклад, що я натиснув на посилання Fox News, а не, скажімо, CNN, це може розповісти вам про мої політичні уподобання, і, можливо, навіть про мою особистості. Якщо ви можете спостерігати за тим, що відбувається з температурою мого тіла, артеріальним тиском і частотою серцевих скорочень, коли я дивлюся якийсь відеокліп, — ви можете дізнатися, що змушує мене сміятися, що змушує мене плакати, і що дратує.

Важливо пам’ятати, що гнів, радість, нудьга і любов — це біологічні явища, такі ж як і лихоманка або кашель. Та ж технологія, яка ідентифікує кашель, може з легкістю ідентифікувати сміх. Якщо корпорації та уряди почнуть масово збирати наші біометричні дані, вони зможуть вивчити нас набагато краще ніж ми самі. Тоді вони зможуть не тільки передбачати, але і маніпулювати нашими почуттями та продавати нам все, що захочуть — будь то продукт або політик. Тактика злому даних Cambridge Analytica в порівнянні з біометричним моніторингом — це кам’яний вік. Уявіть собі Північну Корею у 2030 році, коли кожен громадянин повинен носити біометричний браслет 24 години на добу. Якщо ви слухаєте промову Великого Вождя, і браслет вловлює ознаки гніву, вам — кінець.

Ви, звичайно, могли б виправдати біометричне спостереження тим, що це тимчасовий захід, прийнятий в умовах надзвичайного стану, який скасують, коли цей режим закінчиться. Але тимчасові заходи мають “звичку” розтягуватися довше, ніж сама надзвичайна ситуація. Особливо тому, що на горизонті завжди ховається інша загроза. Наприклад, моя рідна країна Ізраїль оголосила надзвичайний стан під час війни за незалежність 1948 року народження, яка виправдовувала цілий ряд тимчасових заходів від цензури преси та конфіскації землі до спеціальних правил виготовлення пудингу (це не жарт). Війна за незалежність уже давно виграна, але Ізраїль так і не припинив надзвичайний стан і не скасував багато “тимчасові” заходи 1948 роки (указ про “надзвичайний пудинг” був, на щастя, скасований у 2011 році).

Навіть коли кількість заражень коронавірусом знижується до нуля, деякі уряди можуть стверджувати, що біометричні системи спостереження потрібно залишити, тому що є ризик повторної хвилі спалаху епідемії або тому, що в центральній Африці розвивається новий штам вірусу Ебола, і так далі. Ви зрозуміли, як це працює. В останні роки бушує велика битва за нашу конфіденційність. Криза коронавірусу може стати переломним моментом в цьому протистоянні. Тому що, коли людям надається вибір між особистим життям і здоров’ям, вони зазвичай вибирають здоров’я.

Поліція з питань мила

Насправді, проблема якраз в тому, що людей ставлять перед вибором між приватністю і здоров’ям. Це — помилковий вибір. Ми можемо і повинні насолоджуватися і тим, і тим — і приватністю, і здоров’ям. Ми можемо захистити своє здоров’я і зупинити епідемію коронавірусу не шляхом запровадження тоталітарних заходів епідеміологічного нагляду, а шляхом посилення прав і можливостей громадян. За цей час, найбільш успішні зусилля щодо стримування епідемії були зроблені Південною Кореєю, Тайванем і Сінгапуром. У той час як ці країни до якоїсь міри використовували додатки для стеження, переважно вони покладаються на всебічне тестування, чесну звітність і добровільну співпрацю, добре поінформованої, громадськості.

Централізований моніторинг і суворі покарання — не єдиний спосіб змусити людей дотримуватися правил. Коли людей інформують про наукові факти, і коли вони довіряють державним органам, громадяни можуть надходити правильно, навіть якщо Великий Брат не стежить за ними. Мотивоване і добре інформована населення, як правило, набагато більш впливове й ефективне, ніж неосвічене й загнане від страху перед поліцейською системою.

Розглянемо на прикладі миття рук з милом. Це було одне з найбільших досягнень в області людської гігієни. Це проста дія рятує мільйони життів щороку. Сьогодні ми вважаємо це само собою зрозумілим, але важливість миття рук з милом вчені підтвердили тільки в 19 столітті. Раніше навіть лікарі та медсестри переходили від однієї хірургічної операції до іншої без миття рук. Сьогодні мільярди людей щодня миють руки не тому, що бояться “мильної поліції”, а тому, що розуміють важливість. Я мию руки з милом, тому що я чув про віруси й бактерії, я розумію, що ці крихітні організми викликають хвороби, і я знаю, що мило може їх змити.

Але, щоб досягти такого рівня співпраці, необхідний певний рівень довіри. Люди повинні довіряти науці, довіряти державним органам і ЗМІ. За останні кілька років безвідповідальні політики навмисно підірвали цю довіру. Тепер ці самі безвідповідальні політики можуть піддатися спокусі піти по шляху авторитаризму, стверджуючи, що ви просто не можете довіряти громадськості в тому, що вона чинить правильно.

Зазвичай довіру, яка руйнувалася роками, не може бути відновлено відразу. Але це — не нормальні часи. У момент кризи розуми теж можуть швидко змінитися. У вас можуть бути гіркі суперечки з вашими братами та сестрами протягом багатьох років, але коли виникає якась надзвичайна ситуація, ви несподівано виявляєте прихований резервуар довіри та дружби й поспішаєте допомагати один одному. Замість того щоб будувати режим спостереження, ще не пізно відновити довіру людей до науки, органів державної влади та засобів масової інформації. Ми обов’язково повинні використовувати й нові технології, але ці технології повинні розширювати можливості громадян. Я повністю підтримую моніторинг температури мого тіла і кров’яного тиску, але ці дані не повинні використовуватися для створення всемогутнього уряду. Швидше, ці дані повинні дозволити мені зробити більш усвідомлений особистий вибір, а також залучити уряд до відповідальності за свої рішення.

Якби я міг стежити за своїм станом здоров’я 24 години на добу, я дізнався б не тільки про те, чи став я небезпечним для інших, але і про те, які звички і як впливають на моє здоров’я. І якби я міг отримати доступ і проаналізувати надійні статистичні дані про поширення коронавіруса, я б міг судити, чи говорить мені уряд правду і чи приймає він правильну політику для боротьби з епідемією. Всякий раз, коли люди говорять про стеження, пам’ятайте, що одна і та ж технологія може бути використана не тільки урядами для моніторингу окремих осіб, але й окремими особами для моніторингу урядів.

Таким чином, епідемія коронавірусу є серйозною перевіркою для всього інституту громадянства. У майбутні дні кожен з нас повинен зробити вибір на користь наукових даних і довіряти фахівцям в галузі охорони здоров’я замість необґрунтованих теорій змови й підтримки безвідповідальних політиків. Якщо ми зробимо неправильний вибір, ми можемо втратити наші найцінніші свободи, під приводом того, що авторитаризм — єдиний спосіб захистити наше здоров’я.

Нам потрібен глобальний план

Другий важливий вибір, з яким ми стикаємося, — це національна ізоляція і глобальна солідарність. І сама епідемія, і економічна криза в результаті цього є глобальними проблемами. Вони можуть бути ефективно вирішені тільки шляхом глобального співробітництва.

Перш за все, щоб перемогти вірус, нам потрібно обмінюватися інформацією у всьому світі. Це велика перевага людей перед вірусами. Коронавірус в Китаї та коронавірус в США не обмінювалися порадами, як “краще” інфікувати людей. Але Китай може дати США багато цінних уроків про коронавіруси та про те, як з ним боротися. Те, що італійський лікар виявить у Мілані рано вранці, цілком може врятувати життя в Тегерані ввечері. Коли уряд Великобританії коливається між декількома політичними рішеннями, воно може скористатися порадами корейців, які вже стикалися з подібною дилемою місяць тому. Але для цього нам необхідний дух глобального співробітництва і довіри.

Країни повинні бути готові обмінюватися інформацією відкрито і смиренно звертатися за порадою, а також довіряти даним і отриманим знанням. Нам також потрібні глобальні зусилля з виробництва та розповсюдження медичного обладнання, зокрема, наборів для тестування і дихальних апаратів. Замість того, щоб робити це локально окремо в кожній країні й накопичувати яке б то не було обладнання, скоординовані зусилля могли б значно прискорити виробництво і забезпечити більш справедливий розподіл рятувальних засобів. Подібно до того, як країна націоналізує ключові галузі промисловості під час війни, людська війна проти коронавіруса може вимагати від нас “гуманізацію” найважливіших виробничих ліній. Багата країна, в якій мало випадків захворювання на коронавірус, повинна бути готова відправити дороге обладнання в біднішу країну, розраховуючи лише на те, що якщо їй згодом буде потрібна допомога, інші країни допоможуть їй у відповідь.

Ми могли б розглянути аналогічні глобальні зусилля по об’єднанню медичного персоналу. Країни, менш постраждалі від коронавірусу, можуть направляти медичний персонал в більш інфіковані регіони, як для того, щоб допомогти, так і для отримання цінного досвіду. Якщо надалі центр епідемії зміститься, допомога може почати надходити в протилежних напрямках.

Глобальне співробітництво життєво необхідно і на економічному фронті. З огляду на глобальний характер економіки та ланцюжків постачання, якщо кожна держава буде робити свою справу, повністю ігноруючи інших, результатом буде хаос і поглиблення кризи. Нам потрібен глобальний план дій, і він потрібен нам негайно.

Ще однією необхідністю є досягнення глобальної угоди про пересування. Зупинення всіх міжнародних поїздок на місяці викличе величезні труднощі та утруднить війну з коронавірусом. Країнам необхідно співпрацювати, щоб дозволити перетинати кордон, як мінімум деяким категоріям людей — це вчені, лікарі, журналісти, політики, бізнесмени. Це може бути досягнуто шляхом угоди про попередню перевірку мандрівників в їхній рідній країні. Якщо ви знаєте, що в літак допускаються тільки ретельно перевірені пасажири, ви б охочіше прийняли їх у своїх країнах.

На жаль, в цей час країни навряд чи роблять що-небудь з цього. Колективний параліч охопив міжнародну спільноту. У кімнаті, здається, немає дорослих. Можна було очікувати, що вже кілька тижнів тому відбудеться екстрена нарада світових лідерів, на якому буде вироблено спільний план дій. Лідерам G7 вдалося організувати відеоконференцію тільки на цьому тижні, і це не привело ні до якого такого плану.

В ході попередніх глобальних криз, таких як фінансова криза 2008 року та епідемія Еболи 2014 року, США взяли на себе роль глобального лідера. Але нинішня адміністрація США відреклася від такої ролі. У Білому Домі ясно дали зрозуміти, що піклуються про велич Америки набагато більше, ніж про майбутнє людства. Ця адміністрація відмовилася навіть від своїх найближчих союзників. Коли були заборонені всі поїздки з ЄС, Союз навіть не був попередньо повідомлений, не кажучи вже про те, щоб провести консультації про доцільність таких рішучих заходів. Німеччина була вражена тим, що німецькій фармацевтичній компанії нібито запропонували 1 млрд доларів на придбання монопольних прав на нову вакцину проти Covid-19. Навіть якщо нинішня адміністрація в підсумку змінить курс і розробить глобальний план дій, мало хто буде слідувати за лідером, який ніколи не бере на себе відповідальність. Ніхто не піде за тим, хто не визнає помилок і хто зазвичай залишає всю провину іншим.

Якщо порожнеча, залишена США, не буде заповнена іншими країнами, стане не тільки важче зупинити нинішню епідемію, але і її спадщина буде продовжувати отруювати міжнародні відносини довгі роки. Проте, кожна криза — це і можливість. Ми повинні сподіватися, що нинішня епідемія допоможе людству усвідомити гостру небезпеку, яку становить собою глобальна роз’єднаність. Людство повинно зробити вибір. Чи підемо ми шляхом роз’єднаності або підемо по шляху глобальної солідарності? Якщо ми виберемо роз’єднаність, це не тільки продовжить кризу, але, ймовірно, призведе до ще гірших катастроф в майбутньому. Якщо ми виберемо глобальну солідарність, це буде перемогою не тільки над коронавірусом, а й над всіма майбутніми епідеміями і кризами, які можуть вразити людство у 21 столітті.