Обмеження міжнародних поїздок і ізолювання держав за національним принципом ускладнить боротьбу з коронавірусом.

Про це написав відомий ізраїльський історик Юваль Ной Харарі у своїй статті, переклад якої можна прочитати на #Буквах.

“Призупинення всіх міжнародних поїздок на місяці викличе величезні труднощі й ускладнить війну з коронавірусом. Країнам необхідно співпрацювати, щоб дозволити перетинати кордон, як мінімум, деяким категоріям людей – це вчені, лікарі, журналісти, політики, бізнесмени”, – написав Харарі.

За його словами, це має бути досягнуто шляхом угоди про попередню перевірку мандрівників в їхній рідній країні.

“Якщо ви знаєте, що в літак допускаються тільки ретельно перевірені пасажири, ви б охочіше прийняли їх в своїй країні”, – написав він.