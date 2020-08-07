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“Ювентус” (Турин) – “Ліон”

7 серпня, 22:00. Турин. Стадіон “Альянц”.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матч-відповідь (перший матч – 0:1)

Головний арбітр: Фелікс Цваєр (Німеччина)

Дискваліфіковані: Немає

Травмовані: Коста (під питанням), Де Шильо (під питанням), Дібала (під питанням) (всі – “Ювентус”)

Через чотири місяці після першого матчу в Ліоні команди все ж зустрінуться, щоб вирішити, хто буде грати в наступному раунді Ліги чемпіонів. Перший матч “Ювентус” сенсаційно програв “Ліону” і тим самим залишив інтригу на другий матч. Але за цей час туринська команда встигла виграти чемпіонат Італії дев’ятий раз поспіль. Для “Ліона” сезон після карантину розпочався нещодавно, оскільки чемпіонат Франції не догравали, і єдиний офіційний матч за чотири місяці зіграли 31 липня в фіналі Кубка Франції, який вони програли ПСЖ.

Склади команд

Під питанням участь у матчі Дугласа Кости, Маттіа Де Шильо і Пауло Дібали. Якщо гравці так і не відновляться до матчу, то швидше за все на правому фланзі атаки зіграє Федеріко Бернардескі, а Даніло на крайній брівці захисту. У “Ліона” проблем зі складом немає, команда підходить до матчу в повній бойовій готовності.

Орієнтовні склади:

“Ювентус”: Щенсний – Куадрадо, де Лігт, Бонуччі, Алекс Сандро – Бентанкур, Рабіо, Матюїді – Федеріко Бернардескі, Дібала, Роналду.

“Ліон”: Лопеш – Дюбуа, Андерсен, Денаєр, Марсал – Ауар, Мендес – Екамбі, Рен-Аделаїд, Депай – Дембеле.

Де дивитися онлайн-трансляцію матчу

В Україні правами на показ матчів Ліги чемпіонів володіє група компаній “Футбол 1”, “Футбол 2” і “Футбол 3”, які входять до складу ТОВ “Медіа Група Україна”. Сама ж онлайн-трансляція матчу “Ювентус” – “Ліон” буде йти на каналі “Футбол 2”.

Початок трансляції матчу “Ювентус” – “Ліон” о 21:55.

Прогноз матчу “Ювентус” – “Ліон” від букмекерів

Букмекери вважають, що в цьому матчі “Ювентус” візьме реванш за перший матч і проб’ється до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Так, коефіцієнт на перемогу “Ювентуса” становить 1,45. Імовірність нічиєї оцінили в 4,7, а коефіцієнт на перемогу “Ліона” 7,4.

Цікаві факти

– Перемога “Ліона” в першому матчі стала першим успіхом французького клубу в матчах із “Ювентусом”. До цього чотири рази перемагала туринська команда, і один раз матч закінчився внічию.

– “Ліон” програв лише 4 з 19 останніх єврокубкових матчів (7 перемог, 8 нічиїх).

– “Ювентус” на своєму полі регулярно проводить верхові поєдинки: п’ять з шести попередніх домашніх поєдинків “Юве” забивав більше двох м’ячів.