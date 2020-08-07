Про це повідомляють #Букви.
У першому матчі, який проходив у лютому, “Ліон” сенсаційно обіграв “Ювентус” на своєму полі з рахунком 1:0. Єдиний гол забив півзахисник Люка Тузар. Але це не означає, що французи будуть фаворитами в грі. Вистояти проти чемпіона Італії на його полі буде дуже непростим завданням.
Де дивитися пряму трансляцію матчу “Ювентус” – “Ліон”
Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі “Футбол 2”. Також онлайн-трансляцію будуть показувати на онлайн-сервісі OLL.TV.
Початок трансляції матчу “Ювентус” – “Ліон” о 21:55.
В інших країнах також буде пряма трансляція матчу:
- Канада – DAZN
- Чехія – O2 TV
- Франція – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Німеччина – DAZN, TeleClub Sport Live
- Угорщина – Spíler2
- Італія – Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5
- Польща – IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Португалія – Eleven Sports 1 Portugal
- Румунія – Digi Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom Sport 2 Romania
- Словаччина – Orange Sport 2
- Іспанія – Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar +
- Туреччина – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey
- Велика Британія – BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com
- США – Galavision, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, ZonaFutbol, TUDN App, CBS All Access
- 5 серпня донецький “Шахтар” переміг німецький “Вольфсбург” з рахунком 3:0 і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи.