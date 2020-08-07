Про це повідомляють #Букви.

У першому матчі, який проходив у лютому, “Ліон” сенсаційно обіграв “Ювентус” на своєму полі з рахунком 1:0. Єдиний гол забив півзахисник Люка Тузар. Але це не означає, що французи будуть фаворитами в грі. Вистояти проти чемпіона Італії на його полі буде дуже непростим завданням.

 

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Ювентус” – “Ліон”

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі “Футбол 2”. Також онлайн-трансляцію будуть показувати на онлайн-сервісі OLL.TV.

Початок трансляції матчу “Ювентус” – “Ліон” о 21:55.

В інших країнах також буде пряма трансляція матчу:

  • Канада – DAZN
  • Чехія – O2 TV
  • Франція – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Німеччина – DAZN, TeleClub Sport Live
  • Угорщина – Spíler2
  • Італія – Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5
  • Польща – IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Португалія – Eleven Sports 1 Portugal
  • Румунія – Digi Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom Sport 2 Romania
  • Словаччина – Orange Sport 2
  • Іспанія – Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar +
  • Туреччина – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey
  • Велика Британія – BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com
  • США – Galavision, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, ZonaFutbol, TUDN App, CBS All Access
  • 5 серпня донецький “Шахтар” переміг німецький “Вольфсбург” з рахунком 3:0 і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи.