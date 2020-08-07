У п'ятницю, 7 серпня, на "Альянц Стедіум" у Турині в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" зіграє з "Ліоном".

Про це повідомляють #Букви.

У першому матчі, який проходив у лютому, “Ліон” сенсаційно обіграв “Ювентус” на своєму полі з рахунком 1:0. Єдиний гол забив півзахисник Люка Тузар. Але це не означає, що французи будуть фаворитами в грі. Вистояти проти чемпіона Італії на його полі буде дуже непростим завданням.

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Ювентус” – “Ліон”

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі “Футбол 2”. Також онлайн-трансляцію будуть показувати на онлайн-сервісі OLL.TV.

Початок трансляції матчу “Ювентус” – “Ліон” о 21:55.

В інших країнах також буде пряма трансляція матчу: