Сьогодні, 9 березня, відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами "Ювентус" і "Порту".

Про це розповідають #Букви.

Коли: 22:00

Де: Турин, Альянц

Де дивитися: на сервісах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV, sweet.tv, “Футбол”.

Арбітр: Бьорн Кейперс (Нідерланди).

Положення в рейтингу УЄФА:

Ювентус – 3;

Порту – 15.

Цікаві факти:

“Порту” і “Ювентус” шість разів зустрічалися в єврокубках: чотири перемоги “Ювентуса”, одна нічия, одна перемога “Порту”.

“Порту” 33 рази зустрічався в єврокубках з італійськими командами: 10 перемог, 9 нічиїх і 14 поразок.

“Ювентус” 16 разів грав проти команд з Португалії: 8 перемог, 3 нічиї та 5 поразок.

“Порту” четвертий сезон поспіль вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.

“Ювентус” вийшов в 1/8 фіналу сьомий раз поспіль.

Орієнтовні склади:

“Ювентус”: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, де Лігт, Алекс Сандро – К’єза, Рабьо, Артур, Ремзі – Мората, Роналду.

“Порту”: Марчесін – Манафа, Пепе, Діогу Лейте, Зайду – Сержіу Олівейра, Урібе, Отава, Корона – Марега, Таремі.

Не зіграють: Диба, Бентанкур, Данило.