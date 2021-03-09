Про це розповідають #Букви.
Коли: 22:00
Де: Турин, Альянц
Де дивитися: на сервісах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV, sweet.tv, “Футбол”.
Арбітр: Бьорн Кейперс (Нідерланди).
Положення в рейтингу УЄФА:
Ювентус – 3;
Порту – 15.
Цікаві факти:
“Порту” і “Ювентус” шість разів зустрічалися в єврокубках: чотири перемоги “Ювентуса”, одна нічия, одна перемога “Порту”.
“Порту” 33 рази зустрічався в єврокубках з італійськими командами: 10 перемог, 9 нічиїх і 14 поразок.
“Ювентус” 16 разів грав проти команд з Португалії: 8 перемог, 3 нічиї та 5 поразок.
“Порту” четвертий сезон поспіль вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.
“Ювентус” вийшов в 1/8 фіналу сьомий раз поспіль.
Орієнтовні склади:
“Ювентус”: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, де Лігт, Алекс Сандро – К’єза, Рабьо, Артур, Ремзі – Мората, Роналду.
“Порту”: Марчесін – Манафа, Пепе, Діогу Лейте, Зайду – Сержіу Олівейра, Урібе, Отава, Корона – Марега, Таремі.
Не зіграють: Диба, Бентанкур, Данило.
- Сьогодні, 9 березня, в Дортмунді на стадіоні “Вестфален” відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами “Боруссія Д” і “Севільї”.