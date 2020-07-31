“Ми довго виношували це рішення. Ми знаємо, що таке багатотисячний старт та які неповторні емоції він дарує бігунам. Ми до останнього сподівалися, що захворюваність піде на спад, карантин скінчиться, і тисячі людей вийдуть на старт без ризику для себе та своїх близьких. Ми спілкувалися з медпрацівниками та місцевою владою та шукали саме той формат, за якого бігуни зможуть безпечно подолати свої дистанції”, – поділився генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Цьогоріч Дніпровський півмарафон мав відбутися вже вп’яте. Очікувалося, що в 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON візьмуть участь близько 6000 бігунів-любителів та професіоналів з України та з-за кордону.

“На жаль, майже неможливо спрогнозувати, чи вдасться провести бодай один біговий захід офлайн. Є ризик того, що їх доведеться скасовувати в останній момент: за тиждень чи навіть за добу, як це було з півмарафоном у Парижі, – зазначив Дмитро Черніцький. – Ми можемо змиритися і сидіти вдома, аж доки пандемія не завершиться. Але хіба це у стилі бігунів? Ми знаємо, що таке долати межі можливого. Ми не вміємо рівно сидіти на місці та миритися з обставинами”.

Дніпровський півмарафон 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – це один з етапів всеукраїнської бігової Ліги Under Armour Ukrainian Majors Running League. Цьогоріч вона повністю переходить в онлайн-формат.

“INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – це знакова спортивна подія для всього міста. Але, на жаль, епідеміологічна обстановка зараз не дозволяє проводити події такого масштабу. Ми дуже засмучені, що в цьому році нам не вдасться зібрати всіх любителів бігу разом. Ми, звичайно, готувалися до марафону, готувалися спортсмени, наші співробітники і співробітники багатьох дніпровських компаній, яких нам вдалося закохати в біг. Але здоров’я людей понад усе. Тому в 2020 наш забіг пройде в онлайні, а очно ми зустрінемося вже в 2021 році”, – зазначила Людмила Новак, начальник управління комунікацій ІНТЕРПАЙП.

Under Armour Ukrainian Majors Running League ONLINE об’єднає 5 бігових заходів:

22-23 серпня 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

19-20 вересня 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

10-11 жовтня 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

21-22 листопада 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

Харківський півмарафон 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON та запорізький півмарафон 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON не скасовуються, але у 2020 році не відбудуться.

Бігові заходи у форматі онлайн набули популярності під час карантину через заборону проведення масових заходів. Онлайн-забіги – це забіги, які дозволяють брати участь в них дистанційно, біжучи у будь-якому місті та будь-яким маршрутом. Таким чином витримується соціальна дистанція, а отже, вони є безпечними та не порушують умов карантину.

Для участі у такому заході потрібен лише телефон або GPS-пристрій, який фіксуватиме подолану дистанцію. Подолавши її, бігун здобуває медаль фінішера – так само, як і на звичайному забігу.

Офіційний сайт заходу: https://interpipe.dniprohalfmarathon.org/