Про це пише CNN.

Змагання відбудеться 7 листопада 2021 року. Організатори зазначили, що зареєстрованим учасникам нададуть додаткову інформацію, щоб вони могли повернути свої гроші або перевести їх на наступний рік.

“Не дивлячись на те, що марафон є знаковою і улюбленою подією в нашому місті, я аплодую організаторам Нью-Йоркського марафону за те, що вони поставили на перше місце здоров’я і безпеку, як глядачів, так і бігунів”, – сказав мер Білл де Блазіо.

Нью-Йоркський марафон, який щорічно проводиться в першу неділю листопада, є одним з найбільших в світі, в 2014 році дистанцію закінчили близько 50 тисяч осіб. Поряд з американськими Бостонским і Чикагським марафонами він входить в серію World Marathon Majors. Марафон був організований асоціацією бігунів Нью-Йорка, і вперше пройшов в 1970 році. Цікаво, що траса заходу проходить через всі райони Нью-Йорка.