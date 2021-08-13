Компанія "Нібулон" п'ятий рік поспіль споряджає вантаж з кавунами з Херсона до Києва водним транспортом.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

На вантажному причалі філії “Голопристанська” завантажують несамохідне судно NBL-003 350 тоннами кавунів, зібраних з полів місцевих господарств Херсонщини.

14 серпня судно спільно з буксиром “Нодарі Чантурія” вирушить Дніпром до Києва. Очікується, що вантаж прибуде до Переяслава 20 серпня, звідти кавуни потраплять до мережі “Сільпо” (Fozzy Group).

Нагадаємо, “Нібулон” почав надсилати кавуни з Херсонщини до столиці водним транспортом у 2017 році. Тоді судно з 300 тоннами кавунів вперше за 15 років відчалило від причалу у Голій Пристані.

Подію анонсував тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Повідомлення голови уряду жваво обговорювали в соцмережах. Продукцію компанії охрестили “кавунами Гройсмана”.