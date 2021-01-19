Народна депутатка України Ніна Южаніна підтримала поетапне поступове зростання акцизів – і зокрема, на тютюнові вироби для електричного нагрівання, а не різкі одномоментні збільшення акцизного податку.

Про це повідомляє видання “Главком”.

“На сьогодні, враховуючи переговори тютюнових компаній з урядом України щодо поступового зростання ставок акцизного податку на тютюнові вироби для електричного нагрівання, підтримую зазначену позицію та вважаю, що поетапне зростання акцизного податку є єдиним правильним рішенням як для держави, так і для бізнесу”, – наголошує Ніна Южаніна.

При цьому депутат нагадала, що з 1 січня 2021 року набули чинності норми Закону України №466, якими запроваджено різке – відразу в 4,2 раза – підвищення акцизів на ТВЕНи.

Одночасно, як повідомляли ЗМІ, вже посилилися ризики недовиконання плану доходів держбюджету з акцизу на ТВЕНи. Зокрема, найбільша тютюнова компанія України та третій найбільший платник податків в Україні компанія “Філіп Морріс Україна” попередила про зменшення кількості раніше запланованих у січні 2021 р. до викупу акцизних марок на ТВЕНи з 50 до 35 млн шт.

За підрахунками спеціалістів, різниця в кількості викуплених марок дорівнює 312,75 млн грн недоотриманого акцизу на ТВЕНи – лише за січень 2021 року.

Також у точках продажу було зафіксовано перші випадки реалізації контрабандних тютюнових виробів для електричного нагрівання – з Китаю.

Розуміючи ризики для державного бюджету, народна депутатка вважає, що Міністерству фінансів варто ініціювати перегляд акцизних ставок на ТВЕНи.

“Враховуючи, що находження від цих підакцизних товарів передбачені в дохідній частині Державного бюджету на 2021 рік, вважаю, що перегляд таких ставок повинен здійснюватися за поданням Міністерства фінансів України”, – впевнена народна депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Ніна Южаніна.

Як відомо, 17 грудня 2020 року Верховна Рада України провалила поправку щодо пом’якшення темпів зростання акцизу на ТВЕНи.

Ця поправка передбачала пом’якшення зростання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) з раніше запланованих 300% (з 1 січня 2021 року) до 200% з подальшим щорічним підвищенням акцизу на 30% (до 2025 року).

Поправка набрала 211 голосів (при 226 мінімально необхідних).

Після того зазначалося, що ціна на пачку тютюнових виробів для оснащення електричного нагрівання (ТВЕНів) зросте майже вдвічі через провал поправки. А заплановані доходи від акцизу на ТВЕНи опиняться під загрозою, що може призвести до додаткових втрат держбюджету на рівні 4,8-5 млрд грн.

Як відомо, в Україні відновила роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо перегляду програми Stand-by для України.