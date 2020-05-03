У Південній Кореї послаблять правила соціального дистанціювання 6 травня. Повертаються до роботи підприємства.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що Південна Корея послабить правила соціального дистанціювання з 6 травня, що дозволить поетапно відновити діяльність підприємств.

Прем’єр-міністр Південної Кореї Чунг Сикюн заявив, що країні вдалося взяти під контроль спалах коронавірусу.

“Уряд дозволить відновити роботу об’єктів, які залишалися закритими досі, а також дозволить проведення зборів і заходів, якщо вони дотримуватимуться рекомендацій по дезінфекції”, – сказав прем’єр.