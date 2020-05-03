Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Повідомляється, що Південна Корея послабить правила соціального дистанціювання з 6 травня, що дозволить поетапно відновити діяльність підприємств.
Прем’єр-міністр Південної Кореї Чунг Сикюн заявив, що країні вдалося взяти під контроль спалах коронавірусу.
“Уряд дозволить відновити роботу об’єктів, які залишалися закритими досі, а також дозволить проведення зборів і заходів, якщо вони дотримуватимуться рекомендацій по дезінфекції”, – сказав прем’єр.
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Уряд Республіки Корея виділив 700 тисяч доларів США на підтримку України у боротьбі з пандемією COVID-19.