У Південній Кореї зареєстровано новий пік захворювань COVID-19 після того, як в країні були ослаблені заходи соціального дистанціювання.

Про це йдеться в статті американського видання Foreign Policy.

Приклад Південної Кореї вважається успішним в боротьбі з епідемією коронавірусу. Однак, в країні зареєстровано новий стрибок захворювань після того, як влада, 6 травня, пом’якшила правила соціального дистанціювання, хоча людей і закликали продовжувати використовувати медичні маски в громадських місцях.

Зокрема, людям дозволили пересуватися групами по 12 осіб, відновили роботу підприємства і нічні клуби, також було заплановано найближчим часом відкрити школи.

Нове поширення інфекції відбулося в районі Ітевон, в Сеулі, де розташовані бари та клуби. 29-річний чоловік заразив, щонайменше 86 осіб. За оцінками влади, всього близько 1500 осіб могли заразитися вірусом в клубах, які він відвідав.

Після цього уряд міста Сеула зупинив роботу клубів і барів та закликав всіх пройти тестування, незалежно від того, є симптоми чи ні.

Таким чином, через нову хвилю коронавірусу відкриття шкіл було відкладено на один тиждень.

При цьому, уряд оголосив, що готовий до другої хвилі вірусу.

“Корейський уряд готується до потенційної другої хвилі, ми прагнемо стримати хворобу, ведучи повсякденний спосіб життя. Таким чином, замість того, щоб … викорінити сам вірус, мова йде скоріше про його стримуванні”, – заявив на пресконференції Квон Чон-вук, представник корейського центру по боротьбі з хворобами.