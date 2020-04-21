Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Кошти підуть на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку у рамках гуманітарного реагування ООН.
“Допомога надійде за двома напрямками. 300 тисяч доларів США будуть надані у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. 400 тисяч доларів Корея передасть ООН, в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні”, – заявив глава МЗС.
Дмитро Кулеба висловив глибоку вдячність корейським партнерам за таку важливу допомогу для нашої держави.
- США збільшили гуманітарну допомогу Україні із $1,2 млн до $9,1 млн для боротьби з з коронавірусом COVID-19.