Уряд Республіки Корея виділив 700 тисяч доларів США на підтримку України у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кошти підуть на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку у рамках гуманітарного реагування ООН.

“Допомога надійде за двома напрямками. 300 тисяч доларів США будуть надані у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. 400 тисяч доларів Корея передасть ООН, в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні”, – заявив глава МЗС.

Дмитро Кулеба висловив глибоку вдячність корейським партнерам за таку важливу допомогу для нашої держави.