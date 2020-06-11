До активіста Стерненка прийшла поліція, аби силою привести до СБУ

Сьогодні вранці додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ.

Про це він написав у Facebook.

“Ну що ж, друзі, наша чудова влада таки остаточно з‘їхала з глузду! Прийшла до мене додому поліція з ухвалою при примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист”, – написав Стерненко і опублікував фото з камери відеоспостереження, на якому видно, як під дверима Сергія стоїть мінімум четверо поліцейських.

Активіст підкреслив, що планує йти до СБУ на 12:00.

За словами адвоката Масі Найєма, силовий привід передбачений в ст. 139 КПК, згідно з якою він можливий тільки, якщо людина отримала повістку, але не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття.

“Але Сергій, щойно отримав повістку, надіслав відповідь слідчому, що не може з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні”, – зазначив Найєм, підкресливши, що суддя видавши рішення про силовий привід, порушив норми процесуального кодексу.

Раніше повідомлялося, що Стерненку повідомили про нову підозру про скоєння вбивства.