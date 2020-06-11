Covid-19 Україна

оновлено 11.06.2020 о 09:01

Всього:

29070(+689)

Хворіють:

15075(+689)

Вилікувались:

13141(+372)

Померло:

854(+21)

09:49 Голова ОПУ Єрмак хоче завести в ДБР одіозного прокурора Козлова, – нардеп
09:35 У Києві за добу виявили 91 випадок COVID-19, чотири людини померли
09:03 Іран передасть «чорні скриньки» збитого літака МАУ до Парижа, – ЗМІ
08:59 Вересневу сесію ООН можуть провести в онлайн-режимі
08:57 До активіста Стерненка прийшла поліція, аби силою привести до СБУ
08:31 Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі
08:29 Вручення премії MTV Movie&TV Awards перенесли через коронавірус
08:00 На Донбасі не вщухають обстріли: поранено трьох українських захисників
07:32 На Гаїті від COVID-19 помер міністр соцполітики
02:10 Harper's Bazaar вперше за свою історію призначив головним редактором темношкіру жінку
01:15 Новий «таємний департамент» Нацполіції дублює функції департаменту «Т» СБУ — Слідство.Інфо
00:28 «ПриватБанк» запустив сервіс відстеження та оплати штрафів ПДР
00:11 Власник Zara хоче вкласти $3 млрд у розвиток онлайн-магазинів в зв'язку з пандемією

10 червня

23:58 Афера Шеремета: адвокат Антоненка назвав головні помилки слідства, експертів і Зеленського
23:45 В Іспанії оштрафували бельгійського принца через порушення карантину
23:24 L'Oreal відновлює співпрацю з трансмоделлю, яку звільнили через заяви проти расизму
23:12 Тимошенко заскочили на зустрічі з Ляшком: фото
22:54 У Києві поширюють листівки з фейками про вакцинацію
22:29 У суді розглянуть позов Сивоха проти ветеранів ООС: «Нацкорпус» готується до протестів
22:12 В ЄС закликали Facebook, Twitter і Google щомісячно звітувати про фейки
22:03 Лінч опублікував першу частину фільму «Кролики» з акторами з «Малхолланд Драйв»
21:28 Зеленський розповів, що хотів призначити Богдана генпрокурором
20:55 Франція зіткнулася з надлишком захисних масок
20:52 У Болгарії знизять податки для ресторанів і закладів громадського харчування
20:49 Хакери зламали 300 тисяч акаунтів користувачів Nintendo
20:44 Фільм «Віддалений гавкіт собак» про війну на Донбасі отримав премію Пібоді
19:57 ФСБ заявила про затримання 5 осіб в окупованому Криму
19:46 Масове носіння масок може запобігти другій хвилі епідемії COVID-19, – дослідження
19:35 Дружина кума Путіна Медведчука є співвласницею телеканалів «1+1» та «2+2» — «Схеми»
19:19 Один тест замість двох: у МОЗ змінили критерії для виписки пацієнтів із COVID-19
19:13 Підозрюваний в державній зраді генерал Шайтанов залишиться під вартою до серпня

До активіста Стерненка прийшла поліція, аби силою привести до СБУ

Сьогодні вранці додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ.

Четвер, 11 червня 2020, 08:57

Про це він написав у Facebook.

“Ну що ж, друзі, наша чудова влада таки остаточно з‘їхала з глузду! Прийшла до мене додому поліція з ухвалою при примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист”, – написав Стерненко і опублікував фото з камери відеоспостереження, на якому видно, як під дверима Сергія стоїть мінімум четверо поліцейських.

Активіст підкреслив, що планує йти до СБУ на 12:00.

За словами адвоката Масі Найєма, силовий привід передбачений в ст. 139 КПК, згідно з якою він можливий тільки, якщо людина отримала повістку, але не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття.

“Але Сергій, щойно отримав повістку, надіслав відповідь слідчому, що не може з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні”, – зазначив Найєм, підкресливши, що суддя видавши рішення про силовий привід, порушив норми процесуального кодексу.

Раніше повідомлялося, що Стерненку повідомили про нову підозру про скоєння вбивства.

Теги: Нацполиция, Нацполіція, СБУ, Сергій Стерненко

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись