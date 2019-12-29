Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Човен знайшли на острові Садо. Він дуже пошкоджений, а на борту були виявлені написи корейською мовою.

Імовірно, в судні перебували північнокорейські рибалки або біженці. Судячи з усього, воно довго перебувало в морі: тіла частково зотліли.

Берегова охорона змогла дістатися до човна лише через добу після того, як його було виявлено.

Варто зазначити, що подібні “кораблі-примари” вже не раз знаходили біля берегів Японії. Найчастіше це були невеликі рибальські судна з КНДР.

Більшу частину таких суден знаходять або порожніми, або з тілами на борту. Судячи з усього, люди заходять занадто далеко в море, губляться і гинуть (від голоду або під час сильного шторму).