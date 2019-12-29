До ініціативи Кабінету Міністрів України щодо зниження тарифів на тепло вже приєдналися 20 українських міст.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Так, до ініціативи приєдналися такі міста: Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів та Київ.

“Це означає, що місцева влада вже ухвалила рішення про коригування тарифів на тепло. Тобто жителі цих міст отримають зменшену комунальну платіжку за тепло!” – наголосив Гончарук

Він також закликав інші міста приєднатися до ініціативи щодо зниження тарифів і “оперативно зробити все, щоб сума в платіжці у людей була менше вже з січня 2020 року”.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє теплопостачальникам робити перерахунок у платіжках, якщо знижуються ціни на газ в порівнянні з вартістю, закладеною в тарифі.

Гончарук відзначав, що такі зміни дозволяють зменшувати вартість опалення до 30 %.