До народного депутата Гео Лероса, який недавно опублікував відеозаписи, на яких брат глави ОП Зеленського Андрія Єрмака - Денис Єрмак обговорює призначення на держпосади, з'явилися додому співробітники СБУ.

Про це Гео Лерос повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Приїхало СБУ за адресою мого проживання. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? І скажи нехай бахіли беруть. Кажуть, приїхали додому повістку вручати, але вдома мене немає. Я за молоком поїхав. Адвокат поїхав до них”, – написав Лерос.

Також інформацію підтвердив і нардеп від партії “Слуга народу” Микита Потураєв.

“До нашого колеги Гео Лероса додому приїхали співробітники Служби безпеки України. Сподіваюся, що просити про допомогу в розслідуванні фактів можливої корупції в опублікованих ним матеріалах. Інакше ця історія набуває неприємного забарвлення”, – написав Потураєв.

У коментарях він додав, що за адресою Лероса прибуло шість співробітників СБУ.

Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей.