У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, скільки областей країни ще не готові до послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Уточнюється, що за станом на 22 липня ще 7 регіонів України не готові до послаблення карантинних обмежень. Це Волинська, Закарпатська, Івано–Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська, а також Чернігівська області.

Водночас повідомляється, що достовірної інформації по тимчасово окупованому Росією Криму та деяким районами Донецької і Луганської областей наразі немає.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні продовжують до 31 серпня.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.