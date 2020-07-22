Про це повідомила пресслужба міністерства.
Уточнюється, що за станом на 22 липня ще 7 регіонів України не готові до послаблення карантинних обмежень. Це Волинська, Закарпатська, Івано–Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська, а також Чернігівська області.
Водночас повідомляється, що достовірної інформації по тимчасово окупованому Росією Криму та деяким районами Донецької і Луганської областей наразі немає.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні продовжують до 31 серпня.
Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.