Станом на 23 травня дев’ять областей не можуть перейти до другого етапу послаблення карантину через коронавірусну інфекцію.

Відповідні дані наведено на сайті МОЗ.

Згідно з даними, послаблювати карантинні обмеження ще не можна у Дніпропетровській, Донецькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Варто зазначити, що для переходу до наступного етапу послаблення карантину областям необхідно відповідати трьом критеріям: рівень захворюваності, завантаженість ліжок та охоплення тестувань.

Як відомо, Україна буде виходити з карантину в п’ять етапів.

Перший етап послаблення адаптивного карантину почнеться вже 22 травня: дозволять роботу громадського транспорту та внутрішніх обласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) та спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також роботу готелів, але з обмеженнями.

На другому етапі, який розпочнеться 25 травня уряд дозволить відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.

Третій етап послаблення почнеться в країні з 1 червня. На третьому етапі буде відновлена робота фітнес-центрів та закладів освіти, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні залізничні перевезення.

В рамках четвертого етапу пом’якшення карантину, який почнеться з 10 червня, дозволять роботу кафе та ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів.

П’ятий етап послаблення адаптивного карантину включає лише відновлення авіаперельотів. Цей етап послаблення почнеться 15 червня.