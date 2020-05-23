Відповідні дані наведено на сайті МОЗ.
Згідно з даними, послаблювати карантинні обмеження ще не можна у Дніпропетровській, Донецькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.
Варто зазначити, що для переходу до наступного етапу послаблення карантину областям необхідно відповідати трьом критеріям: рівень захворюваності, завантаженість ліжок та охоплення тестувань.
Як відомо, Україна буде виходити з карантину в п’ять етапів.
Перший етап послаблення адаптивного карантину почнеться вже 22 травня: дозволять роботу громадського транспорту та внутрішніх обласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) та спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також роботу готелів, але з обмеженнями.
На другому етапі, який розпочнеться 25 травня уряд дозволить відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.
Третій етап послаблення почнеться в країні з 1 червня. На третьому етапі буде відновлена робота фітнес-центрів та закладів освіти, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні залізничні перевезення.
В рамках четвертого етапу пом’якшення карантину, який почнеться з 10 червня, дозволять роботу кафе та ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів.
П’ятий етап послаблення адаптивного карантину включає лише відновлення авіаперельотів. Цей етап послаблення почнеться 15 червня.
- Раніше повідомлялося, що у МОЗ заплуталися з не готовими до другого етапу ослаблення карантину областями України.
- В Україні вже зафіксовано 20580 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.