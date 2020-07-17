Станом на 17 липня Київ та шість областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину поки не готові Київ, Вінницька область, Волинська область, Донецька область, Закарпатська область, Львівська область, Харківська область.

Дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Критерію завантаженості ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область (83,11%).

Показнику охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідає Донецька (23,67) область.

Показнику частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (17,47%), Закарпатська (11,39%), Львівська (11,61%), Харківська (11,36%) області.

Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Київ (12,51%), Вінницька (37,15%) і Львівська (32,88%) області.