У Міністерстві охорони здоров'я поліпшили прогноз щодо готовності українських областей до другого етапу карантину. Зараз їх 6, а вранці було 9.

Про це повідомили в Офісі президента.

Для переходу до наступного етапу ослаблення карантину областям необхідно відповідати трьом критеріям: рівень захворюваності, завантаженість ліжок і охоплення тестування.

Вранці повідомлялося, що послаблювати карантин ще не можна в Дніпропетровській, Донецькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Але на нараді у президента Володимира Зеленського представники МОЗ назвали тільки шість областей. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області.

“Ці регіони не відповідають критеріям показників захворюваності, заповненості ліжок в лікарнях і кількості тестів, які дали б можливість перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі”, – заявили на нараді.

Як відомо, Україна буде виходити з карантину в п’ять етапів.

Перший етап послаблення адаптивного карантину почнеться вже 22 травня: дозволять роботу громадського транспорту та внутрішніх обласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) та спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також роботу готелів, але з обмеженнями.

На другому етапі, який розпочнеться 25 травня уряд дозволить відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.

Третій етап послаблення почнеться в країні з 1 червня. На третьому етапі буде відновлена робота фітнес-центрів та закладів освіти, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні залізничні перевезення.

В рамках четвертого етапу пом’якшення карантину, який почнеться з 10 червня, дозволять роботу кафе та ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів.

П’ятий етап послаблення адаптивного карантину включає лише відновлення авіаперельотів. Цей етап послаблення почнеться 15 червня.