Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” повідомив глава ГУ Нацполіціі Київської області Андрій Нєбитов.
Він зазначив, що для затримання всіх причетних до перестрілки в Київській області ввели спеціальну поліцейську операцію, також зорієнтували правоохоронців у Житомирській та Вінницькій областях.
В результаті було затримано майже три десятки людей. Нєбитов запевнив, що вони будуть поміщені в ізолятор тимчасового тримання.
“Зорієнтовані наряди в Житомирській і Вінницькій областях. Результатом стало: на цю мить вже 28 затриманих, шість одиниць транспорту вилучено, 16 одиниць вогнепальної зброї. Всі вони сьогодні будуть поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Завтра обов’язково вони отримають підозри, слідчі обов’язково звернуться із клопотанням до суду щодо тримання під вартою”, — сказав він.
Також Нєбитов повідомив, що встановлені ще 39 осіб, які можуть мати відношення до події.
“Крім того, оперативні співробітники вже встановили ще 39 осіб, які брали безпосередню участь у цьому зіткнення. Вони обов’язково будуть затримані і притягнуті до відповідальності”, — додав він.
Як повідомлялося раніше, в Броварах сьогодні вранці сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
До вечора п’ятниці у справі про перестрілку було затримано 21 особу. Одного з них ідентифікували користувачі Мережі.
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