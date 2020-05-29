У поліції встановили ще 39 осіб, які могли бути причетні до перестрілки в Броварах (Київська область).

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” повідомив глава ГУ Нацполіціі Київської області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що для затримання всіх причетних до перестрілки в Київській області ввели спеціальну поліцейську операцію, також зорієнтували правоохоронців у Житомирській та Вінницькій областях.

В результаті було затримано майже три десятки людей. Нєбитов запевнив, що вони будуть поміщені в ізолятор тимчасового тримання.

“Зорієнтовані наряди в Житомирській і Вінницькій областях. Результатом стало: на цю мить вже 28 затриманих, шість одиниць транспорту вилучено, 16 одиниць вогнепальної зброї. Всі вони сьогодні будуть поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Завтра обов’язково вони отримають підозри, слідчі обов’язково звернуться із клопотанням до суду щодо тримання під вартою”, — сказав він.

Також Нєбитов повідомив, що встановлені ще 39 осіб, які можуть мати відношення до події.