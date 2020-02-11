Про це у Facebook написала прокурор Львівської області Ірина Діденко.

Так, львівській журналістці Галини Терещук і її чоловікові Василю Терещуку в ніч на 30 січня 2020 року невідомий в масці підпалив авто.

“Нам з Галиною спалили машину. Сусід з вікна побачив чоловіка з капюшоном на голові. Той поклав пакети на переднє скло під щітки і підпалив їх. Сусід закричав: “Що ти робиш? Ти вулицю хочеш спалити?”

– Ні, тільки цю машину, – була відповідь”, – написав на своїй сторінці у Facebook Василь Терещук.

За версією слідства, в скоєнні зазначеного злочину підозрюється раніше судимий львів’янин, відомий у кримінальному світі за контрабандними схемами та розкраданням палива з Львівської залізниці.

Крім того, на думку слідства, до скоєння вказаного злочину, ймовірно, причетний працівник Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, який у змові з ініціатором, підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину і передавав гроші за виконану “роботу”. Йому заочно повідомлено про підозру, він оголошений в розшук.

За словами прокурора області, поліцейський має звання майора і 22 роки працює в поліції.

“Підписала також клопотання про обрання першому фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого зловмисника – клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду для обрання аналогічного запобіжного заходу. З п’ятниці кримінальне провадження для подальшого слідства і оперативного супроводу передано до УСБУ в Львівській області. Інкриміную ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста (від 6 до 15 років позбавлення волі)” – зазначила Діденко.