Про це у Facebook написала прокурор Львівської області Ірина Діденко.
Так, львівській журналістці Галини Терещук і її чоловікові Василю Терещуку в ніч на 30 січня 2020 року невідомий в масці підпалив авто.
“Нам з Галиною спалили машину. Сусід з вікна побачив чоловіка з капюшоном на голові. Той поклав пакети на переднє скло під щітки і підпалив їх. Сусід закричав: “Що ти робиш? Ти вулицю хочеш спалити?”
– Ні, тільки цю машину, – була відповідь”, – написав на своїй сторінці у Facebook Василь Терещук.
За версією слідства, в скоєнні зазначеного злочину підозрюється раніше судимий львів’янин, відомий у кримінальному світі за контрабандними схемами та розкраданням палива з Львівської залізниці.
Крім того, на думку слідства, до скоєння вказаного злочину, ймовірно, причетний працівник Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, який у змові з ініціатором, підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину і передавав гроші за виконану “роботу”. Йому заочно повідомлено про підозру, він оголошений в розшук.
За словами прокурора області, поліцейський має звання майора і 22 роки працює в поліції.
“Підписала також клопотання про обрання першому фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого зловмисника – клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду для обрання аналогічного запобіжного заходу. З п’ятниці кримінальне провадження для подальшого слідства і оперативного супроводу передано до УСБУ в Львівській області. Інкриміную ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста (від 6 до 15 років позбавлення волі)” – зазначила Діденко.
- У ніч на вівторок, 26 листопада 2019, в Одесі невідомий скоїв підпал автомобіля Skoda Octavia, що належав родині в.о. керівника Одеської митниці Ігоря Резніка.