Про це повідомило Sky News.

Учасники гурту мають пройти обов’язкову в Південній Кореї для всіх здорових чоловіків віком від 18 до 28 років військову службу. Тимчасовим винятком можуть бути лише спортсмени, музиканти і танцюристи. BTS у 2020 році вже надали відтермінування від служби.

За словами представника лейблу Big Hit Music, музиканти “мають честь служити” своїй країні. До творчої діяльності усі представники гурту повернуться “приблизно у 2025 році”. Зокрема PМ (Кім Намджун), Джин (Кім Сокджин), Шугі (Мін Юнґі), Джей-Хоупа (Чон Хосок), Чімін (Пак Чімін), Ві (Кім Техьон) і Чонгук (Чон Чонгук).

Зазначимо, що військова служба у Південній Кореї триває від 18 до 21 місяця. У країні два роки тому ухвалили законопроєкт, який дозволив музикантам відкласти верхню вікову межу для військової служби до 30 років, але не скасувати її зовсім.

Гурт BTS було засновано у 2013 році. Музиканти також відомі під назвою Bangtan Boys. Здебільшого учасники самі пишуть музику та тексти для пісень, а їхній гурт має неабияку популярність.

BTS публікували на обкладинці журналу TIME “як лідерів наступного покоління”. Вони потрапили до списків “25 найвпливовіших людей в інтернеті” (2017-2019) та “100 найвідоміших людей світу” (2019). У 2018 році корейська редакція TIME назвала їх “найвпливовішими персонами в Кореї”.