Про це в Twitter повідомив сам Смолій.
Біля вінків і трун також залишили плакати з написами “Смолія чекають суд і в’язниця”, “Смолій лобіює російський бізнес” і “Шлях корупції – в одну сторону”.
У Нацбанку не виключили, що акція може стосуватися і наступника Смолія на посаді глави НБУ.
“Тільки мета може бути зовсім інша – залякування, щоб був слухняним і не робив кроків, які не подобаються замовникам цього” екшену “, – додали в НБУ.
- Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про відставку глави Національного банку Якова Смолія.
- Перед голосуванням Яків Смолій виступив перед нардепами і заявив про політичний тиск на Національний банк для прийняття економічно необґрунтованих рішення, які могли завдати шкоди економіці країни. Зокрема, друкувати гроші і змінити курс гривні.
- 1 червня Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина — політичний тиск на НБУ.