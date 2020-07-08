На в'їзді в селище, де проживає колишній голова Національного банку Яків Смолій, невідомі встановили труну і похоронні вінки.

Про це в Twitter повідомив сам Смолій.

Біля вінків і трун також залишили плакати з написами “Смолія чекають суд і в’язниця”, “Смолій лобіює російський бізнес” і “Шлях корупції – в одну сторону”.

У Нацбанку не виключили, що акція може стосуватися і наступника Смолія на посаді глави НБУ.

“Тільки мета може бути зовсім інша – залякування, щоб був слухняним і не робив кроків, які не подобаються замовникам цього” екшену “, – додали в НБУ.