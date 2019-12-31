Про це повідомляється на сайті держслужби.
У списку 9 кандидатів:
- Слєпак Сергій Вілєнович
- Мартинюк Володимир Михайлович
- Король Олександр Олександрович
- Куценко Станіслав Ігорович
- Корнієнко Олег Олександрович
- Кудерчук Марина Миколаївна
- Плісковський Роман Володимирович
- Голосов Артем Андрійович
- Зленко Сергій Олександрович
Троє з претендентів – Слєпак, Куценко і Зленко – вже брали участь в першому конкурсі, але до фіналу не пройшли.
- Раніше стало відомо, що кандидатуру генерального продюсера Одеського міжнародного кінофестивалю Юлії Сінькевич на посаду голови Державного агентства з питань кіно відхилили.
- Представники української кіноіндустрії написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському на підтримку Юлії Сінькевич, яка була єдиною кандидаткою на посаду голови Державного агентства України з питань кіно, але не пройшла за конкурсом.
- Юлія Сінькевич в коментарі кореспонденту #Букв повідомила, що подаватиме запит до комісії з вимогою пояснення такого рішення.