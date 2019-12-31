Національне агентство з питань державної служби оприлюднило список кандидатів, допущених до участі в повторному конкурсі на посаду голови Держагентства з питань кіно.

Про це повідомляється на сайті держслужби.

У списку 9 кандидатів:

Слєпак Сергій Вілєнович

Мартинюк Володимир Михайлович

Король Олександр Олександрович

Куценко Станіслав Ігорович

Корнієнко Олег Олександрович

Кудерчук Марина Миколаївна

Плісковський Роман Володимирович

Голосов Артем Андрійович

Зленко Сергій Олександрович

Троє з претендентів – Слєпак, Куценко і Зленко – вже брали участь в першому конкурсі, але до фіналу не пройшли.