Про це повідомляється на сайті держслужби.

У списку 9 кандидатів:

  • Слєпак Сергій Вілєнович
  • Мартинюк Володимир Михайлович
  • Король Олександр Олександрович
  • Куценко Станіслав Ігорович
  • Корнієнко Олег Олександрович
  • Кудерчук Марина Миколаївна
  • Плісковський Роман Володимирович
  • Голосов Артем Андрійович
  • Зленко Сергій Олександрович

Троє з претендентів – Слєпак, Куценко і Зленко – вже брали участь в першому конкурсі, але до фіналу не пройшли.

  • Раніше стало відомо, що кандидатуру генерального продюсера Одеського міжнародного кінофестивалю Юлії Сінькевич на посаду голови Державного агентства з питань кіно відхилили.
  • Представники української кіноіндустрії написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському на підтримку Юлії Сінькевич, яка була єдиною кандидаткою на посаду голови Державного агентства України з питань кіно, але не пройшла за конкурсом.
  • Юлія Сінькевич в коментарі кореспонденту #Букв повідомила, що подаватиме запит до комісії з вимогою пояснення такого рішення.