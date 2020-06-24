Про це повідомила прес–служба Міністерства охорони здоров’я.
Уточнюється, що в столиці не дозволяє пом’якшувати карантин критерій динаміки захворюваності коронавірусом, який становить 11,55% при 10% допустимих.
Захворюваність також перевищує допустимий показник в Київській (23,23%), Івано–Франківській (18,99%), Закарпатській (10,78%), Тернопільській (28,66%), Чернівецькій (11,97%), Рівненській ( 76,76%) і Одеській (58,11%) областях.
Відзначається, що за охопленням тестуванням відстають Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Луганська та Одеська області.
- Станом на середу, 24 червня, в Україні за добу зафіксовано 940 нових випадків COVID-19. Це найвищий добовий показник з початку епідемії в нашій країні.