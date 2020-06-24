Станом на 24 червня в Україні не готові до послаблення карантину Київ і 13 областей.

Про це повідомила прес–служба Міністерства охорони здоров’я.

Уточнюється, що в столиці не дозволяє пом’якшувати карантин критерій динаміки захворюваності коронавірусом, який становить 11,55% при 10% допустимих.

Захворюваність також перевищує допустимий показник в Київській (23,23%), Івано–Франківській (18,99%), Закарпатській (10,78%), Тернопільській (28,66%), Чернівецькій (11,97%), Рівненській ( 76,76%) і Одеській (58,11%) областях.

Відзначається, що за охопленням тестуванням відстають Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Луганська та Одеська області.