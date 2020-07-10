Станом на 10 липня сім регіонів України не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантинних заходів.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Критерієм заповненість ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (63,25%).

Показникам охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (22,07) і Чернігівська (17,54) області.

Показникам частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (19,33%), Закарпатська (15,59%), Рівненська (13,64%), Харківська (11,48%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідає Тернопільська (47,03%) область.

Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.