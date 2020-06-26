До вченого прийшли з СБУ через протести проти призначення Шкарлета

Про це вчений повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Ну що, друзі, сьогодні до мене в Інститут приходив куратор з СБУ. Поспілкуватися про акцію протесту, що відбулася минулого четверга, проти вчорапризначеного міністра. Тобто прийшов не в минулу п’ятницю, не в понеділок, а на наступний день після призначення”, – написав він.
За словами Сененка, співробітника СБУ цікавило, хто є організатором акції, чи платилися гроші учасникам, а також хто ще з Інституту фізики брав участь.
“Також було питання про те, чому я вирішив прийти на акцію протесту”, – повідомив учений.
На думку Сененка, візит співробітника спецслужби змусив вчених сильно нервувати і згадувати часи тотального контролю над наукою.
“Вчені пам’ятають. Вчені відчули. Вперше за не знаю скільки років. Я бачив сьогодні їх очі і розумів, що вони відчувають. Вся ця ситуація, безвідносно до того, про що ми розмовляли, про що мене розпитували і що я відповідав, є жахливою сама по собі. Сам факт, що в Службі безпеки люди витрачають час на мою скромну персону свідчить про те, що щось в державі точно перескочило не на ті рейки”, – вважає він.
При цьому вчений підкреслив, що раніше такого не було.
Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.
Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.
Сергій Шкарлет – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету.
Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.
- #Букви повідомляли, що в 2010 році Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.
- Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.