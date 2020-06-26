До вченого прийшли з СБУ через протести проти призначення Шкарлета

Про це вчений повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Ну що, друзі, сьогодні до мене в Інститут приходив куратор з СБУ. Поспілкуватися про акцію протесту, що відбулася минулого четверга, проти вчорапризначеного міністра. Тобто прийшов не в минулу п’ятницю, не в понеділок, а на наступний день після призначення”, – написав він.

За словами Сененка, співробітника СБУ цікавило, хто є організатором акції, чи платилися гроші учасникам, а також хто ще з Інституту фізики брав участь.

“Також було питання про те, чому я вирішив прийти на акцію протесту”, – повідомив учений.

На думку Сененка, візит співробітника спецслужби змусив вчених сильно нервувати і згадувати часи тотального контролю над наукою.

“Вчені пам’ятають. Вчені відчули. Вперше за не знаю скільки років. Я бачив сьогодні їх очі і розумів, що вони відчувають. Вся ця ситуація, безвідносно до того, про що ми розмовляли, про що мене розпитували і що я відповідав, є жахливою сама по собі. Сам факт, що в Службі безпеки люди витрачають час на мою скромну персону свідчить про те, що щось в державі точно перескочило не на ті рейки”, – вважає він.

При цьому вчений підкреслив, що раніше такого не було.

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.