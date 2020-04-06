Народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк розповів, скільки правок було подано до законопроекту про банківський закон.

Про це Железняк повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“У нас вже близько 6000 правок в банківський закон і, судячи з темпу, фінальна цифра дотягне до 8000-8500 правок“, – пише він.

За словами депутата, такий обсяг тексту важко звести фізично, а тому засідання комітету не буде раніше середи.

Також про правки розповіла на своїй сторінці в Facebook і нардеп від фракції “Європейської солідарності“ Вікторія Сюмар.

“Почитала, що до банківського закону вже подали більше 5000 правок. Щоб їх розглянути потрібно багато днів в цілодобовому режимі“, – повідомляє вона.