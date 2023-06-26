Джерело: нардеп Олександр Фельдман у Facebook.
Кабанців врятували українські військові з 92-ї бригади на чолі з її командиром. Їхньої мами не було поруч, ймовірно, вона загинула внаслідок російських обстрілів.
“Тиша і Тоша – дуже кумедні і зовсім ручні, і ролики за їхньою участю, які викладав їхній опікун – боєць із позивним Santik, набирали мільйони переглядів. Але війська – не місце для тварин, тож кабанців вирішили передати до Екопарку Фельдмана. Ми цінуємо цю довіру і беремо подальшу відповідальність за Тишу та Тошу на себе, у Долині альпака для них уже збудовано зручний вольєр”, – поділився Фельдман.
Кабанці стали першими “клієнтами” Центру порятунку тварин, що відроджується, “Добрий дім Фельдман Екопарк”. У найближчому майбутньому до них приєднаються олені та інші врятовані земляками тварини.
“Війна – важке випробування як людей, але й звірів. До нас зараз постійно звертаються небайдужі люди, які рятують тварин. Тому ми відновлюємо роботу нашого “Доброго дому”, який за роки роботи до повномасштабного вторгнення надав допомогу понад 6 тисячам диких тварин, щоб разом врятувати якомога більшу кількість життів”, – додав нардеп.
- 14 березня 2022 року власник екопарку, народний депутат Олександр Фельдман розповідав про ситуацію в екопарку під Харковом. За його словами, тварини переживали щоденний стрес через постійні обстріли. 5 квітня він повідомляв, що через важкі обстріли російських військ по Харкову, Екопарку, засновником якого він є, більше немає. Вольєри зруйновано і багатьох дорослих тварин доведеться приспати.
- 9 квітня 2022 року російські військові розграбували запаси їжі тварин із харківського “Фельдман-Екопарку“.
- 20 квітня 2022 року двох співробітників Фельдман Екопарку, який знаходиться у Харківській області, знайшли мертвими. Чоловіків, яких з березня вважали безвісти зниклими, розстріляли російські окупанти.