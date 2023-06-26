Два кабанці – Тиша та Тоша, які набули популярності у Tikтok, відтепер житимуть в Екопарку під Харковом. До цього за тваринами доглядати українські захисники, які виявили двох новонароджених диких кабанців в очереті за допомогою тепловізора.

Джерело: нардеп Олександр Фельдман у Facebook.

Кабанців врятували українські військові з 92-ї бригади на чолі з її командиром. Їхньої мами не було поруч, ймовірно, вона загинула внаслідок російських обстрілів.

“Тиша і Тоша – дуже кумедні і зовсім ручні, і ролики за їхньою участю, які викладав їхній опікун – боєць із позивним Santik, набирали мільйони переглядів. Але війська – не місце для тварин, тож кабанців вирішили передати до Екопарку Фельдмана. Ми цінуємо цю довіру і беремо подальшу відповідальність за Тишу та Тошу на себе, у Долині альпака для них уже збудовано зручний вольєр”, – поділився Фельдман.

Кабанці стали першими “клієнтами” Центру порятунку тварин, що відроджується, “Добрий дім Фельдман Екопарк”. У найближчому майбутньому до них приєднаються олені та інші врятовані земляками тварини.

“Війна – важке випробування як людей, але й звірів. До нас зараз постійно звертаються небайдужі люди, які рятують тварин. Тому ми відновлюємо роботу нашого “Доброго дому”, який за роки роботи до повномасштабного вторгнення надав допомогу понад 6 тисячам диких тварин, щоб разом врятувати якомога більшу кількість життів”, – додав нардеп.