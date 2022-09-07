Нова прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс призначила кабінет міністрів, де вперше в історії посади на чотирьох найважливіших міністерських місцях обіймають темношкірі люди.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема вперше посаду міністра фінансів обійматиме темношкірий політик Квасі Квартенг, чиї батьки переїхали до Великої Британії із Гани у 1960-тих роках.

Також першим темношкірим міністром закордонних справ у британському уряді став Джеймс Клеверлі. Його матір родом зі Сьєрра-Леоне. Його батько – біла людина – минулого року заявляв, що коли він був дитиною, з нього насміхались через змішану расу і закликав партію зробити більше для залучення темношкірих виборців.

Міністеркою внутрішніх справ та етнічних меншин стала Суелла Браверман, чиї батьки є уродженцями Кенії та Маврикії, котрі переїхали до Великої Британії 60-ть років тому. На своїй посаді вона відповідатиме за поліцію та імміграцію.

Зростання розмаїття кадрової палітри очільників частково відбулось завдяки ініціативі Консервативної партії, яка в останні роки висувала ширший набір кандидатів до парламенту.

Британські уряди ще кілька десятиліть тому складалися переважно з білих чоловіків. Лише у 2002 році у британському уряді вперше з’явився представник етнічних меншин. Мовиться про Пола Боатенга, який тоді обійняв посаду головного секретаря скарбниці.

Ріші Сунак, чиї батьки – вихідці з Індії, був попередником Квартенга у міністерстві фінансів та другим після Ліз Трасс у контексті керівництва.

“Темп задає політика. Тепер ми ставимося до цього як до норми, до цього розмаїття. Швидкість змін надзвичайна”, – сказав Сундер Катвала, директор позапартійного мозкового центру British Future, який зосереджується на міграції та ідентичності.

Проте у верхівках бізнесу, судової системи, державної служби та армії Великої Британії все ще переважають білі люди.

І, попри кампанію партії щодо різноманітності, лише чверть членів парламенту від Консервативної партії є жінками, а 6% — представниками меншин.

Однак консерватори мають найкращий досвід бути першими серед основних політичних партій. Про це, зокрема, свідчить призначення першого єврейського прем’єр-міністра Бенджаміна Дізраелі у 1868 році.

Це всупереч тому, що виборці етнічних меншин набагато частіше підтримують опозиційну Лейбористську партію, а правлячу партію звинувачують у расизмі, мізогінії та ісламофобії.