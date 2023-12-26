Джерело: Верховна Рада України
Законопроект в процесі внесення правок, обговорення та кінцевий варіант ще не відомий.
У законопроєкті пропонується:
▪️Обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;
▪️зміна призовного віку з 27 до 25 років;
▪️відпустка для військовослужбовців, яких звільнили з полону, тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення;
▪️встановлення вимог до повісток а також порядку їх вручення громадянам;
▪️уточнення підстав для відстрочки та звільнення від призову;
▪️встановлення категорій громадян, які не підлягають призову;
▪️уточнення підстав для звільнення з військової служби;
▪️вилучення з переліку висновків ВЛК висновку про обмежену придатність;
▪️виключення строкової служби як виду військової служби та звільнення від служби у запас усіх військовослужбовців строкової служби.
❗️Повістка про виклик до ТЦК може бути направлена громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або електронною поштою.
❗️Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом:
▪️заборона на виїзд за кордон,
▪️заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,
▪️обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,
▪️обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,
▪️відмови у підписанні кредитних договорів,
▪️зупинення отримання пільг та послуг від держави.
❗️Чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, робитимуть паспорти тільки після пред’явлення військово-облікових документів.