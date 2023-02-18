У Кабінеті Міністрів заарештували 75% акцій ПрАТ "Мелітопольгазу", керівництво якого одним із перших почало співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Акції передадуть держпідприємству “Чорноморнафтогаз”.

За його словами, саме Олег Квач — голова правління “Мелітопольгазу” пішов на співпрацю з росіянами та змушував членів робочого колективу звільнятися, аби працювати на нову “адміністрацію”.

Крім того, Квач надіслав лист до Запорізької ОВА, поставивши перед фактом членів законної міської влади, що перереєстровує підприємство у російському банку.

Управлінське рішення Уряду щодо передачі арештованих акцій вже зараз дозволяє почати формування менеджменту та технічного персоналу “Мелітопольгазу”, який не був причетним до будь-яких форм колаборації, пише Федоров.