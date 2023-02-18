Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
Акції передадуть держпідприємству “Чорноморнафтогаз”.
За його словами, саме Олег Квач — голова правління “Мелітопольгазу” пішов на співпрацю з росіянами та змушував членів робочого колективу звільнятися, аби працювати на нову “адміністрацію”.
Крім того, Квач надіслав лист до Запорізької ОВА, поставивши перед фактом членів законної міської влади, що перереєстровує підприємство у російському банку.
Управлінське рішення Уряду щодо передачі арештованих акцій вже зараз дозволяє почати формування менеджменту та технічного персоналу “Мелітопольгазу”, який не був причетним до будь-яких форм колаборації, пише Федоров.
- Після того, як росіяни показового вивозять українців з тимчасово окупованих територій, більшість з них не потрапляють на підконтрольні владі Україні землі.
- Окупаційна “адміністрація” на захоплених росіянами територіях припиняє показ українських телеканалів. У такий спосіб, у Мелітополі та Приазовському транслюється лише російське телебачення.
- Використовуючи ракети та партизанів, Україна зосереджується на стратегічно важливому місті Мелітополь, життєво важливому транспортному вузлі зв’язку Росії з Кримом. Україна нарощує зусилля з ізоляції російських військ у місті та навколо нього напередодні того, що, як очікується, буде наступним великим етапом війни – українським наступом, щоб витіснити російські війська з півдня.