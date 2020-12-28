Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну.

Під час засідання міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко нагадав, що раніше парламент призначив Романа Лещенко міністром аграрної політики і продовольства. Відповідно, тепер необхідно створити окреме міністерство. З цією метою уряд скасував його об’єднання із Міністерством економіки і торгівлі, яке відбулося торік.

“Проєктом постанови пропонується скасувати рішення про організацію Міністерство аграрної політики та продовольства України шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Це по суті дає старт створенню нового Міністерства аграрної політики”, — пояснив Петрашко.