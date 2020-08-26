Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення про закриття кордонів України на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами. Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб до кінця вересня майже закрити кордони для в’їзду іноземних громадян”, – сказав на початку засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що це не стосуватиметься громадян, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних місій тощо.

Уряд підтримав відповідний документ. Постанова набирає чинності з 00:00 суботи, 29 серпня, і діятиме до 00:00 28 вересня.

Водночас, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов уточнив, категорії осіб, які зможуть в’їхати на територію України. Зокрема, це особи, які:

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

навчаються в навчальних закладах України;

навчаються в навчальних закладах України; проходять військову службу на території України;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають по запрошенню Міністерства закордонних справ України;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністерства оборони України;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров’я України.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.