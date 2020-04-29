Кабінет міністрів України обмежив виплати топ-менеджерам державних компаній і членам наглядових рад підприємств до 47 000 гривен в місяць до кінця карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“В умовах коронакризи, коли всі затягли паски, ми не можемо допустити, щоб топ-чиновники, члени наглядових рад отримували космічні зарплати і премії. Ми сьогодні будемо розглядати обмеження таких зарплат і премій. Так само, як і обмежили їх уже більшості людей, які пов’язані з державною службою, особливо, керівників”, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляє видання Lb.ua, згідно з постановою, в квітні 2020 року і на період до закінчення місяця, в якому буде скасовано карантин, місячний розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів, а також винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектора економіки (включаючи державні банки) не повинен перевищувати 47 000 гривен.

Рішення вступить чинності з дня його публікації в газеті “Урядовий кур’єр” і буде застосовуватися з 1 квітня 2020 року.