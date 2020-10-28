Кабінет Міністрів України додатково виділив майже 2 млрд гривень на доплати працівникам Національної поліції, котрі безпосередньо залучені до боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це йдеться в постанові КМУ № 966 від 13 жовтня, яка опублікована на сайті Уряду.

Гроші були виділені з Фонду боротьби з коронавірусом.

Так, Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 10 червня № 485 “Про виділення коштів для здійснення доплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я”.

Кабмін додатково виділив 1 979 058 000 грн із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для доплат до грошового забезпечення поліціянтам, “які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину”.

Відтак, сума на доплати працівникам Нацполіції становить 4 228 919 000 грн.

Загальна сума на доплати працівникам силових відомств, яка була виділена з Фонду боротьби з коронавірусом Міністерству внутрішніх справ, становить 4 680 183 300 грн.

Варто зазначити, що в червні Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати працівникам силових відомств, які безпосередньо залучені до боротьби з коронавірусом. Зокрема, з Фонду боротьби з коронавірусом було виділено 2 701 125 300 грн, зокрема для Нацполіції – 2 249 861 тис. грн.