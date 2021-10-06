Кабмін додав 18,5 млрд грн до бюджету Пенсійного фонду: на що підуть кошти?

Кабінет Міністрів вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік. Розмір доходів та видатків збільшено на 18,5 млрд гривень.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці зазначається, що з урахуванням підвищення пенсій окремих категорій осіб потреба в додаткових асигнуваннях для забезпечення цих виплат становить 18,5 млрд гривень.

Наголошується, що додаткові видатки для забезпечення щомісячної доплати до пенсій, призначених військовослужбовцям, поліціянтам з 1 липня до кінця 2021 року становитимуть 5,3 млрд гривень.

Загальна сума збільшення видатків коштом власних доходів Пенсійного фонду – 12,5 млрд грн. Решту грошей забезпечать коштами державного бюджету.

Доходи та видатки Пенсійного фонду зростуть з 498,3 до 516,8 млрд гривень. З них власних доходи ПФУ з урахуванням залишку збільшаться з 328,0 млрд гривень до 341,2 млрд гривень, видатки з бюджету з 167,3 млрд гривень до 172,7 млрд гривень.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання зазначив, що з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень.

Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

“Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень”, – повідомив Шмигаль.

Така пенсія буде для українців, які мають стаж 35 років.

Нагадаємо, що з 1 жовтня деякі категорії пенсіонерів в Україні почали отримувати щомісячні доплати у розмірі до 300 гривень.