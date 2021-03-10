Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, уряд ухвалив постанову щодо удосконалення механізмів надання послуг населенню Державною службою зайнятості України.

Зокрема, документом дозволяється підтвердження безробітним наміру перебувати в статусі безробітного в період карантину дистанційно без потреби відвідування центру зайнятості.

Крім того, документом збільшено з 10 до 30 днів строк подання до центрів зайнятості документів, на підставі яких їм було надано статус в період карантину в режимі онлайн; запровадження дистанційного складання плану працевлаштування; отримання права на проходження професійної підготовки особами, звільненими з військової служби після участі у проведенні АТО до досягнення ними пенсійного віку; поширення права на отримання роботодавцями компенсації за сплату ЄСВ за працевлаштування незайнятих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.