Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Віскуба зазначив, що проєкт акту вводить можливість проведення реєстрації місця проживання дитини у віці до 14 років в електронній формі.
“Фактично, цільовою аудиторією цієї послуги є батьки близько 6 млн дітей, яким надається можливість зареєструвати або зняти з реєстрації місця проживання своєї дитини виключно в електронній формі”, – сказав він.
Уряд підтримав проєкт постанови з доопрацюванням в одноденний термін.
- У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що з моменту старту державного застосунку “Дія” його успішно завантажили і авторизувалися 310 тисяч 31 користувач.