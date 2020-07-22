Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив зміни до правил реєстрації місця проживання дітей до 14 років, які дозволять її проведення в електронній формі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Віскуба зазначив, що проєкт акту вводить можливість проведення реєстрації місця проживання дитини у віці до 14 років в електронній формі.

“Фактично, цільовою аудиторією цієї послуги є батьки близько 6 млн дітей, яким надається можливість зареєструвати або зняти з реєстрації місця проживання своєї дитини виключно в електронній формі”, – сказав він.

Уряд підтримав проєкт постанови з доопрацюванням в одноденний термін.