Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку надання комплексної послуги "єМалятко", метою якої є впровадження можливості надання цієї послуги відносно дітей, які народилися на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документом пропонується здійснювати державну реєстрацію народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованих територіях України, на підставі електронного примірника судового рішення про встановлення факту народження дитини, шляхом інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру судових рішень та Єдиного державного вебпорталу електронних послуг “Портал Дія”, в тому числі, відносно дітей, народження яких не зареєстровано органом державної реєстрації актів цивільного стану протягом тимчасової окупації частини території України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що на сьогодні майже кожна друга українська сім’я при народженні дитини користується “єМалятко”, адже це 9 державних послуг в одному вікні.

“Сьогоднішнє рішення дасть змогу громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, зручно та просто зареєструвати народження дитини”, – додав він.