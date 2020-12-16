Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні дозволив НАК "Нафтогаз України" придбати 100 % частки у ТОВ "Надра Юзівська", яка володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці у Донецькій і Харківській областях.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Юзівська площа є однією з найбільших нафтогазових ділянок в Україні, проте роботи на ній не ведуться уже кілька років. У 2012 році для її освоєння був залучений інвестор – міжнародна компанія Shell, але вона вийшла з проєкту у зв’язку з російською агресію, адже Юзівська площа межує з окупованими територіями на Сході країни. Повторна спроба залучення інвестора відбувалася у непрозорий спосіб і призвела до відсутності результату – пошук вуглеводнів в межах ділянки так і не розпочався.

Зазначається, що через простоювання Юзівської площі держава не отримує газ власного видобутку і додаткові надходження до бюджету у той час, коли найбільші родовища в Україні, які вже давно розробляються, виснажені.

Для оперативного та ефективного відновлення робіт на Юзівській площі Уряд вирішив залучити державну компанію – НАК “Нафтогаз України”. Вона зможе розпочати роботи на ділянці в найкоротший термін, адже вже веде діяльність у безпосередній близькості до неї, має відповідний досвід і експертизу.