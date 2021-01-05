Кабінет міністрів додав товари побутової хімії та друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого локдауну 8-24 січня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні 5 січня. Відповідна ініціатива виходила від міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

“Сьогодні було проведено позачергове засідання Кабміну. Була ініційована з боку міністра Степанова конкретизація по переліку товарів, які можуть підпадати під заборону продажу на час локдауну… Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці товари можна буде купувати”, — сказав Мокан.

За його словами, зміну дат локдауну не розглядали.

Як відомо, раніше Американська торговельна палата в Україні звернулася до Кабінету Міністрів з проханням переглянути умови січневого локдауну.

У заяві зазначалося, що з 8 січня по 24 січня на всій території країни буде заборонена торгівля в магазинах будь-якими товарами, крім харчових продуктів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити тільки з адресною доставкою.

В Американській торговельній палаті наголошували, що мова йде не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів, а й про заборону продавати в супермаркетах значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію й інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання (що є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції).