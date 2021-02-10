Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабмін вніс зміни до “карантинної” постанови № 1236 від 9 грудня 2020 року постановою № 1236 від 5 лютого 2021 року.

Зокрема, тепер в Україні дозволяється, серед іншого, наступне:

приймання відвідувачів суб’єктами діяльності у сфері культури та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому залі або у разі, коли організатори таких заходів не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення.

Раніше було дозволено роботу кінозалів з обмеженням до 50% кількості місць і масові заходи до 20 осіб, роботу музеїв і виставок при обмеженнях в 10 кв.м на людину і в культових спорудах для молитов при 5 кв.м на людину.

В Україні з 8 січня по 24 січня діяли посилені карантинні обмеження. Після їх закінчення України повернулася до обмежень помаранчевої зони, які діють до кінця лютого.