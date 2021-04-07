Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови про карантинні обмеження, дозволивши у "червоних" зонах торгівлю посадковим матеріалом та роботу хімчисток.

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні.

Зміни були внесені до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Згідно зі змінами, на території регіонів, де встановлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки, тепер буде дозволено:

• приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують садівним матеріалом;

• надання послуг із прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (роботу хімчисток).

Крім того, Кабмін зрівняв умови в’їзду для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, з умовами для громадян України (наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, а також проходження самоізоляції чи обсервації).

Також скасовано необхідність наявності негативного ПЛР-тесту для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років.

Як відомо, згідно з рішенням уряду карантин в Україні продовжено до 30 квітня. З 24 лютого він став адаптивним: країну знову поділили на зони – “червону”, “помаранчеву”, “жовту” та “зелену”.

Згідно з останніми даними МОЗ України, у “червоній” зоні перебувають Київ і 10 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська.