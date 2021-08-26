У четвер, 26 серпня, Кабінет Міністрів прийняв порядок, згідно з яким вищі навчальні заклади зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Рішення про анулювання дипломів можуть прийматися щодо молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів, якщо у кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, обман або виявиться, що робота була підготовлена через хабарництво.

Згідно з документом, за якістю освіти повинні стежити самі виші, а порядок встановлення фактів порушення академічної чесноти встановлює вчена рада установи. Процедуру анулювання дипломів ініціює вчена рада за своїм рішенням або на підставі повідомлення. До розгляду приймаються повідомлення, подані на офіційну адресу вишу, в яких зазначено ПІБ особи, яку звинувачують у плагіаті або фальсифікації, інформація про порушення і докази.

Особа, щодо якої проходить така перевірка, може сама подати заяву з відмовою від ступеня вищої освіти, після чого поновитися в навчанні.