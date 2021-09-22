Відповідне рішення прийняли на засіданні Уряду.
У пояснювальній записці зазначається, що проєкт акту пропонує прирівняти до фізичної ідентифікації авторизацію одержувача в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис”.
Документ має на меті удосконалити механізм виплати пенсій та грошової допомоги для запобігання поширенню коронавірусу.
Відтепер в електронно прийматимуть звернення за призначенням:
- пенсій;
- соціальних послуг;
- житлових субсидій;
- компенсацій особі, яка надає соціальні послуги догляду на непрофесійній основі;
- держдопомоги малозабезпеченим сім’ям.
Постанова дозволить жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей отримувати виплати без обов’язкової фізичної ідентифікації у відділеннях “Ощадбанку” на підконтрольній території.
Авторизація повинна проходити за допомогою “Дія. Підпис” (“Дія ID”), згенерованого в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг “Дія”. Така авторизація буде прирівняна до фізичної ідентифікації пенсіонера.
Згідно з чинним порядком, пенсіонери з ОРДЛО мали раз на два місяці виїжджати на підконтрольну Україні територію і періодично проходити ідентифікацію в банку. Інакше виплати пенсій припинялися. На час карантину вимога про ідентифікацію не застосовується.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо митного оформлення транспортних засобів. Цю процедуру переведуть у цифрову форму.