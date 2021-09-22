У середу, 22 вересня, Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка запроваджує віддалену ідентифікацію одержувачів пенсії та грошової допомоги за допомогою "Дія.Підпис".

Відповідне рішення прийняли на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці зазначається, що проєкт акту пропонує прирівняти до фізичної ідентифікації авторизацію одержувача в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис”.

Документ має на меті удосконалити механізм виплати пенсій та грошової допомоги для запобігання поширенню коронавірусу.

Відтепер в електронно прийматимуть звернення за призначенням:

пенсій;

соціальних послуг;

житлових субсидій;

компенсацій особі, яка надає соціальні послуги догляду на непрофесійній основі;

держдопомоги малозабезпеченим сім’ям.

Постанова дозволить жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей отримувати виплати без обов’язкової фізичної ідентифікації у відділеннях “Ощадбанку” на підконтрольній території.

Авторизація повинна проходити за допомогою “Дія. Підпис” (“Дія ID”), згенерованого в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг “Дія”. Така авторизація буде прирівняна до фізичної ідентифікації пенсіонера.

Згідно з чинним порядком, пенсіонери з ОРДЛО мали раз на два місяці виїжджати на підконтрольну Україні територію і періодично проходити ідентифікацію в банку. Інакше виплати пенсій припинялися. На час карантину вимога про ідентифікацію не застосовується.