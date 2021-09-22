Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати у «жовтій» зоні карантину

У середу, 22 вересня, Кабінет Міністрів скасував пороги вакцинації для дитячих садків та початкової школи. Це дозволить їм працювати у звичному режимі під час карантину.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

“Спільно з Міністерством охорони здоров’я вважаємо доцільним передбачити можливість відвідування закладів освіти для здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-4 класів ЗСО незалежно від рівня епідемічної небезпеки”, – зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Водночас середні й старші класи, а також виші зможуть продовжити роботу в очному режимі у “жовтій” зоні за умови вакцинації 80% персоналу закладу. Якщо цей показник нижчий, заклад переходить на дистанційне навчання.

Нагадаємо, що з четверга, 23 вересня, в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

У “жовтій” зоні карантину запроваджується масковий режим у громадських місцях і дотримання 1,5 м дистанції.

Заборонено:

проведення масових заходів за участю більш ніж 1 людини на 4 м²;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більш ніж 1 людина на 10 м²;

обмежень щодо часу роботи закладів немає.

Не передбачено додаткових обмежень щодо роботи громадського транспорту. Водночас можливі зміни у роботі закладів освіти.

Обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не застосовуватимуться, якщо всі відвідувачі (учасники) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний результат ПЛР- чи експрес-тестування.

У МОЗ наголошують, що кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Бізнес у “жовтій” та “червоній” карантинних зонах зможе працювати без додаткових обмежень за деяких умов. Для цього 80% персоналу та всі відвідувачі мають бути вакцинованими. І другий варіант – працювати з усіма додатковими обмеженнями по “жовтій” зоні й не перевіряти документи про вакцинацію.