Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати у «жовтій» зоні карантину

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
“Спільно з Міністерством охорони здоров’я вважаємо доцільним передбачити можливість відвідування закладів освіти для здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-4 класів ЗСО незалежно від рівня епідемічної небезпеки”, – зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Водночас середні й старші класи, а також виші зможуть продовжити роботу в очному режимі у “жовтій” зоні за умови вакцинації 80% персоналу закладу. Якщо цей показник нижчий, заклад переходить на дистанційне навчання.
Нагадаємо, що з четверга, 23 вересня, в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
У “жовтій” зоні карантину запроваджується масковий режим у громадських місцях і дотримання 1,5 м дистанції.
Заборонено:
- проведення масових заходів за участю більш ніж 1 людини на 4 м²;
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більш ніж 1 людина на 10 м²;
- обмежень щодо часу роботи закладів немає.
Не передбачено додаткових обмежень щодо роботи громадського транспорту. Водночас можливі зміни у роботі закладів освіти.
Обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не застосовуватимуться, якщо всі відвідувачі (учасники) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний результат ПЛР- чи експрес-тестування.
У МОЗ наголошують, що кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.
Бізнес у “жовтій” та “червоній” карантинних зонах зможе працювати без додаткових обмежень за деяких умов. Для цього 80% персоналу та всі відвідувачі мають бути вакцинованими. І другий варіант – працювати з усіма додатковими обмеженнями по “жовтій” зоні й не перевіряти документи про вакцинацію.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
- 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
- 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
- Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.