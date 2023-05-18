Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Кабінет міністрів України прийняв постанову № 495 “Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії”.

Цим рішенням уряду пропонується надати можливість обласним та Київській військовим адміністраціям безоплатно передати залишки зерна (обсяг якого зараз становить близько 72 000 метричних тонн), яке закуплене коштом державного бюджету, для реалізації гуманітарної програми “Grain from Ukraine”.

ОВА можуть безоплатно передати зерно органам, фондам, програмам Організації Об’єднаних Націй або її головним органам, або спеціалізованим установам ООН, іншим автономним міжурядовим організаціям системи ООН або їх представникам для надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії, про що мають щотижнево інформувати Мінагрополітики.

У відомстві зазначили, що прийняття постанови дозволить ефективно використати зерно, потреба у забезпеченні населення територіальних громад продукцією перероблення якого втратила актуальність.

За даними Мінагрополітики, в межах реалізації програми “Grain from Ukraine” передбачається закупити та відправити державам Африки та Азії 125 тис. тонн зерна пшениці 2-го та 3-го класів.

Нагадаємо, що вчора, 17 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися про продовження “зернової угоди” ще на два місяці.

“Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів та внеску наших українських друзів, ухвалено рішення про продовження угоди про “Чорноморський зерновий коридор” ще на два місяці”, – зазначив президент Туреччини.

Він також додав, що Туреччина продовжить зусилля для забезпечення виконання всіх умов “зернової угоди” та її продовження у майбутньому.

Ердоган наголосив, що безперебійне функціонування глобальних ланцюгів постачання продовольства є життєво важливим, особливо для полегшення доступу до зерна для країн, які його потребують. Президент Туреччини подякував президенту України Володимиру Зеленському “за конструктивну співпрацю”.